Медведев пошутил про дождливую погоду в день Петербургского юридического форума

Медведев пошутил про собравшихся в дождь на ПМЮФ-2026

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге во время проведения международного юридического форума, передает РИА Новости.

Политик поприветствовал собравшихся и начал выступление с характеристики погоды в Петербурге. Он отметил, что погода «сегодня не очень», она «для разгона», но завтра синоптики обещают, что «солнце придет» и будет хорошая погода.

В это время модератор заседания, телеведущая Александра Суворова сказала, что, несмотря на дождь, зал форума заполнен людьми.

«Так потому что погода такая — если бы солнце было, здесь бы половины не было, наверное», — ответил на это Медведев.

XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит 24-26 июня 2026 года в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие проходит под девизом – «Время быть в праве». В форуме принимают участие более 5000 человек из более чем 80 стран мира.

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