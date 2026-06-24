В Санкт-Петербурге стартовал ПМЮФ-2026

XIV Петербургский международный юридический форум начал работу на площадке «Экспофорума». В течение трех дней эксперты будут обсуждать актуальные вопросы развития юридической сферы, фокусируясь на поиске новых точек соприкосновения в период мировой турбулентности, поиске новых подходов к развитию партнерства и закладке фундамента для стабильного будущего.

ПМЮФ-2026 проходит под девизом – «Время быть в праве». В Форуме принимают участие более 5000 человек из более чем 80 стран мира.

Особое внимание в первый день Форума уделено истории развития юридической отрасли. На сессии «1905: революция и реформы. Уроки истории» эксперты рассмотрят причины, роль и последствия событий 1905 года.

Также в фокусе внимания окажутся современные технологии – в рамках сессии «CTRL + ALT + ПРАВО: современные технологии при оказании бесплатной юридической помощи» эксперты обсудят внедрение цифровых решений в государственную систему бесплатной юридической помощи, оказываемой pro bono.

На сессии «Историческая амнезия Европы» эксперты обсудят, какие законодательные инициативы и институциональные меры могут укрепить правовую защиту от возрождения экстремистских идеологий и обеспечить сохранение объективной исторической памяти.

Ключевым событием первого дня Форума станет пленарное заседание «Международное право — привилегия первых или право равных?». В мероприятии традиционно примет участие Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Впервые на площадке Форума начнет работу стенд Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, где будут представлены методы работы уполномоченных из 89 субъектов страны.

Также в этот день состоится ряд презентаций. Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов представят новые учебные пособия, которые станут основой образовательной программы по предмету «Обществознание» для учащихся 9–11 классов.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Форума. Титульный партнер — Газпромбанк. Генеральный партнер — ПАО «Банк ПСБ».

Стратегический партнер — ПАО «Россети». Официальный партнер — ПАО «Газпром». Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер — МАЕР.