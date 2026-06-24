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Политика

В МИД заявили, что санкции юридически не оправдывают задержания судов

МИД: санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов Европой
Андрей Шапран/РИА Новости

Санкции Европейского союза в отношении России юридически не могут быть оправданием для задержания судов европейскими странами. Об этом заявил директор правового департамента министерства иностранных дел России Максим Мусихин, передает РИА Новости.

Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что так называемые «санкции» Европейского союза — это односторонние меры.

«Эти санкции не могут влиять юридически на режим конвенции (Организации Объединенный Наций по морскому праву - ред.), на свободу судоходства. Это не оправдание юридическое для чьих-либо действий», — сказал Мусихин.

XIV Петербургский международный юридический форум с 24 по 26 июня проходит в Санкт-Петербурге.

До этого Евросоюз разрешил досматривать в Средиземном море танкеры, которые в Брюсселе связывают с перевозкой российской нефти в обход санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что цель новых мер — ограничить доходы России от экспорта энергоносителей и сократить возможности для финансирования боевых действий на Украине.

Ранее Эстония решила не задерживать российские суда в Балтийском море.

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