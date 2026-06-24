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Политика

Медведев назвал европейских политиков потомками недобитых нацистов

Медведев: часть политиков в Евросоюзе являются потомками недобитых нацистов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Часть политиков, которые руководят Евросоюзом, являются потомками недобитых нацистов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «красивый текст» устава ООН не смог за десятилетия лишить западные элиты идей расового и национального превосходства.

«Ведь недобитый в свое время нацизм нашел благодатную почву среди идейных и, скажем прямо, прямых биологических потомков, часть которых сейчас стоит у руля европейской политики», — сказал он на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме.

В мае Медведев заявил, что ФРГ не прошла реальную денацификацию после Второй мировой войны. По его словам, страны Запада пошли по пути оправдания нацистских преступников вместо проведения реальной денацификации. Он уточнил, что «англосаксы» пытались сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов.

В прошлом году Медведев сказал, что «беззубые» решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную старость. Зампред Совбеза подчеркнул, что на фоне всего этого западные страны не имеют права учить Россию «основам международного правосудия».

Ранее Путин рассказал Трампу о чествовавших нацизм во время празднования Дня Победы.

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