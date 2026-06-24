Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев напомнил об отсутствии у Зеленского политического иммунитета

Медведев: истекшие президентские полномочия Зеленского лишают его иммунитета
Екатерина Штукина/РИА Новости

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истекли, это лишает его политического иммунитета. Об этом на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов», — сказал он.

Политик считает, что на Украине был нарушен процесс волеизъявления.

Срок должностных полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы президента Украины были отменены в связи с военным положением в стране и всеобщей мобилизацией. Весной 2026-го Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. При этом он подчеркнул: «Я никогда не покину Донбасс».

Советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк предположил, что президентские выборы в стране могут пройти весной 2027 года. При этом он подчеркнул ,что это может случиться лишь в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее экс-премьер Украины назвал главное условие проведения выборов в стране в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!