Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истекли, это лишает его политического иммунитета. Об этом на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов», — сказал он.

Политик считает, что на Украине был нарушен процесс волеизъявления.

Срок должностных полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы президента Украины были отменены в связи с военным положением в стране и всеобщей мобилизацией. Весной 2026-го Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. При этом он подчеркнул: «Я никогда не покину Донбасс».

Советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк предположил, что президентские выборы в стране могут пройти весной 2027 года. При этом он подчеркнул ,что это может случиться лишь в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее экс-премьер Украины назвал главное условие проведения выборов в стране в 2026 году.