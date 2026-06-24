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Политика

Лавров назвал главную проблему в отношениях с США

Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов
Сергей Гунеев/РИА Новости

Основной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона стал вопрос о гражданстве детей российских дипломатов и консульских работников, родившихся на территории США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, американская сторона намерена автоматически признавать таких детей гражданами США и выдавать им соответствующие документы. Вашингтон также настаивает на том, что пересекать границу такие дети должны исключительно как граждане США, используя американские документы.

«Это настолько лишний вопрос. Все равно никогда этого не может произойти, чтобы в семье российского дипломатического или консульского работника навязали решение, чтобы их ребенок стал американским гражданином», — сказал Лавров.

Он добавил, что в российско-американских отношениях сохраняется множество нерешенных вопросов. В частности, до сих пор не урегулирована ситуация с российской дипломатической собственностью в США, не восстановлено прямое авиасообщение между странами, а также не реализовано предложение Москвы о взаимном выводе членов Федерального собрания РФ и Конгресса США из-под санкций.

До этого Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По словам министра, заявление американского лидера, сделанное сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, о необходимости долгосрочного мира для Украины, а не перемирия, оказалось забыто. Вместо этого Вашингтон следует курсу наращивания санкционного давления на Россию, добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал о планах США по «Северным потокам».

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