В Польше планируют создать постоянную военной базу США

Правительство Польши примет постановление о подготовке условий для создания постоянной военной базы США на территории страны. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Сегодня мы примем постановление Совета министров по этому вопросу, чтобы приступить к работе над этим проектом», — сказал Туск перед заседанием кабинета министров.

Он уточнил, что речь идет о подготовке финансовых и логистических условий для появления соответствующей базы.

В начале июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Польская сторона намерена сформировать «привлекательные условия» и рассчитывает, что решение о расширении контингента будет принято в ближайшее время. США запросили детальную информацию и ожидают от Варшавы конкретных параметров, в том числе касающихся финансового участия.

В мае президент США объявил, что страна направят 5 тыс. военнослужащих из Германии в Польшу.

Ранее Каллас отвергла идею создания общеевропейской армии.