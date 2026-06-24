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Политика

В МИД России призвали все страны покинуть МУС

Мусихин: Россия публично призывает заинтересованные страны выходить из МУС
Shutterstock/FOTODOM

Россия публично призывает все заинтересованные страны, которые по ошибке участвуют в Международном уголовном суде (МУС), из него выходить. Об этом заявил директор департамента МИД РФ Максим Мусихин, передает РИА Новости.

«Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить», — сказал дипломат.

В июне прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МУС — орган международной уголовной юстиции, рассматривающий дела по тяжких преступлений. Он специализируется на привлечении к ответственности виновных в преступлениях и обеспечении справедливости для жертв.

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.

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