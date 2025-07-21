Концерт Гергиева в Италии отменили из-за протестов украинцев

В Италии в городе Казерта отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Об этом сообщает новостное агентство Ansa.

Симфонический концерт должен был состояться 27 июля на фестивале «Un'Estate da Re».

Причиной власти назвали «резкую общественную реакцию на участие дирижера». В Италии объяснили, что опасаются акций протеста «украинских ассоциаций» перед мероприятием — стало известно, что украинские активисты уже приобрели места в первый ряд концерта и были готовы сорвать выступление.

Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что «искусство свободно и не подлежит цензуре», однако выразил опасения по поводу «пропаганды», которой может заниматься Гергиев.

Валерий Гергиев — народный артист России, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, генеральный директор Большого театра с 2023 года.

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