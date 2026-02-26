Лавров рассказал, кого напоминает «коалиция желающих»

«Коалиция желающих» напоминает тех, кто желает выдавать себя за действительных. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Они же «коалиция желающих», правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение: «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — сказал министр.

25 февраля газета «Известия» сообщила, что страны «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить военнослужащих на территорию Украины.

При этом европейские союзники Киева признают, что размещение войск на территории республики потребует согласия России. По данным The Telegraph, ряд стран «коалиции желающих» готовы направить контингент лишь при одобрении Москвы, опасаясь, что без него могут стать военной целью. О разногласиях внутри коалиции и реакции России на идею ввода войск стран НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили о необходимости создать новую военную структуру.