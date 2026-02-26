Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Лавров рассказал, кого напоминает «коалиция желающих»

Лавров сравнил «коалицию желающих» с желающими выдавать себя за действительных
Сергей Гунеев/РИА Новости

«Коалиция желающих» напоминает тех, кто желает выдавать себя за действительных. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Они же «коалиция желающих», правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение: «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — сказал министр.

25 февраля газета «Известия» сообщила, что страны «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить военнослужащих на территорию Украины.

При этом европейские союзники Киева признают, что размещение войск на территории республики потребует согласия России. По данным The Telegraph, ряд стран «коалиции желающих» готовы направить контингент лишь при одобрении Москвы, опасаясь, что без него могут стать военной целью. О разногласиях внутри коалиции и реакции России на идею ввода войск стран НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили о необходимости создать новую военную структуру.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!