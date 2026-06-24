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Политика

Политолог оценил слова Ушакова о неспособности Трампа выполнить данные на Аляске обещания

Политолог Сипров: Россия достигнет своих геополитических целей военным путем
Roman Naumov/Global Look Press

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление помощника президента России Юрия Ушакова о неспособности американского лидера Дональда Трампа выполнить то, что он обещал в Анкоридже.

По словам эксперта, многим может показаться, что Москву обманули, однако это поспешные выводы. Он отметил, что нынешняя фаза противостояния с Западом началась два года назад, когда российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством МИД выдвинул минимальные минимальные условия мира — вывод украинских войск с конституционных территорий РФ.

«Трамп обещал закончить конфликт на Украине то за 24 часа, то за два месяца, то до конца 2025 года, но, извините, не по Хуану сомбреро. В публичном пространстве Кремль дипломатично поддакивал этому рыжему, но таков закон жанра», — сказал Сипров.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже запустила продолжительный дипломатический трек, который оказался выгоден России: Вашингтон отдалился от европейских центров принятия решений, а Москва выиграла время, чтобы довооружиться, считает политолог.

Констатация утраты «духа Анкориджа» означает возвращение к условиям прекращения огня, озвученным два года назад. Более того, Москва от целей СВО не отказывалась, заключил он.

21 июня Ушаков заявил, что Соединенные Штаты оказались не в состоянии выполнить соглашения, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа на Аляске в 2025 году. По его словам, сейчас Кремль ожидает не выполнения договоренностей, а победы и «реализации наших собственных целей». Европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил сообщения, что Трамп разрешил Киеву ужесточить военные действия против России.

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