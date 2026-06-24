Лавров рассказал о предложении Украине по уровню руководства переговорщиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагала Украине существенно повысить уровень руководства делегаций на переговорах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Москва открыта к переговорам по Украине в любой момент, но на столе должно лежать серьезное предложение. При этом Лавров подчеркнул, что Россия больше никому не будет доверять «на слово» в ходе переговоров.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле. Глава государства добавил, что переговоры также должны основываться на принципах, озвученных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел.

Утром 23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Путин связал удары ВСУ по России с будущими переговорами.