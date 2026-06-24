Лавров призвал Запад отказаться от любой экспансии в зоне интересов России

Страны коллективного Запада должны понять, что им необходимо отказаться от планов любого рода экспансии в зоне жизненных интересов Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться», — сказал дипломат.

Накануне в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ Лавров заявил, что Европа становится главной угрозой для международного мира и безопасности.

19 июня министр объяснил решение Европейского союза пролонгировать ограничительные меры против Москвы сроком на один год стремлением добиться капитуляции России.

Ранее Лавров поставил под сомнение умственное здоровье европейских политиков.