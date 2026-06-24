В Кремле рассказали, приведет ли смена главы Южной Осетии к ее вхождению в РФ

Песков: нельзя говорить о вхождении Южной Осетии в состав РФ после смены главы

Переход экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева на пост советника президента России не означает, что республика войдет в состав РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На брифинге журналисты поинтересовались, следует ли связывать кадровые изменения в руководстве Южной Осетии с возможными перспективами присоединения этой республики к России.

«Нет, нельзя», — ответил представитель Кремля.

Он также сообщил, что обязанности Гаглоева в роли советника Владимира Путина пока не определены, поскольку сначала надо перераспределить ответственность между руководителями администрации президента РФ.

Временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии стал ее премьер-министр Марат Камболов, который до назначения на этот пост являлся советником Гаглоева и курировал реализацию договора об углублении интеграции с Россией.

Ранее в Госдуме рассказали, стоит ли ждать вхождения Южной Осетии в состав России.