В Кремле назвали средство против глобальной войны

Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«Сейчас она (мировая безопасность — «Газета.Ru») изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», — сказал он.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности. В начале июня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва может применить ядерное оружие в случае посягательства агрессоров на территорию России. По его словам, к этому предупреждению надо относиться максимально серьезно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона обнародовал масштабные планы США на ядерное оружие.