Украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей

КМИС: большинство украинцев считают, что каждая нация может иметь своих героев

Большинство граждан Украины стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей в решении исторических споров, однако считают, что каждая нация может иметь своих героев, и другим странам нельзя вмешиваться. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с соседней республикой. Из них 57% разделяют взгляд, что каждая нация может иметь своих героев и другим нациям нельзя вмешиваться.

Еще 33% полагают, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно добиться консенсусной точки зрения.

Кроме того, 1% опрошенных считают, что Украина должна выполнить требования Польши и придерживаться ее трактовки исторических вопросов. 4% граждан придерживаются противоположной позиции. Оставшиеся 5% затруднились высказать свое мнение.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее стала известна судьба ордена Белого орла, отобранного у Зеленского.