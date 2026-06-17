Трамп опоздал на заседание лидеров G7 и назвал себя боссом

Трамп в шутку назвал себя боссом после опоздания на заседание лидеров стран G7

Президент США Дональд Трамп опоздал на заседание лидеров стран «Большой семерки» (G7) и в шутку назвал себя «боссом». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналистов, Трамп опоздал на саммит по развивающимся странам — он вошел в зал после того, как прибыли почти все остальные лидеры.

«Трамп в шутку сказал «Я здесь главный», входя в комнату», — сказано в материале Bloomberg.

Министр финансов США Скотт Бессент придержал кресло для президента, и Трамп сказал ему, что тот может остаться на встрече по своему желанию.

17 июня швейцарский портал Schweiz heute обратил внимание на то, что Трамп не поприветствовал президента Украины во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. Политолог-американист Константин Блохин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что таким образом американский лидер продемонстрировал настоящее отношение к Украине.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.