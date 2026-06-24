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Политика

Лекцию жены Зеленского в университете Гданьска отменили после скандала с УПА

Лекцию жены Зеленского отменили в университете Гданьска на фоне скандала с УПА
Global Look Press

Лекцию Елены Зеленской, супруги президента Украины, отменили в Гданьском университете на фоне скандала с подразделением ВСУ, которое носит имя «героев УПА» (организация запрещена в России). Как пишет Wirtualna Polska, Зеленская не приедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины.

По данным издания, изначально Елена Зеленская должна была выступить вместе с мужем в связи с Конференцией по восстановлению Украины. Кроме того, она должна была принять участие в дебатах «Идентичность как навык будущего: образование, ответственность и лидерство» на площадке Гданьского университета.

«Зеленская должна была прочитать лекцию. Ее участие отменено, подтвердила изданию Wirtualna Polska пресс-секретарь университета Магдалена Нечуя-Гонишевска», — пишет издание.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что международная конференция по восстановлению Украины в польском городе Гданьск пройдет в более конструктивном ключе без участия украинского президента Владимира Зеленского. По словам главы правительства республики, он не разочарован тем, что Зеленский будет отсутствовать на мероприятии.

Ранее стала известна судьба ордена Белого орла, отобранного у Зеленского.

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