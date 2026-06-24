Лекцию жены Зеленского в университете Гданьска отменили после скандала с УПА

Лекцию Елены Зеленской, супруги президента Украины, отменили в Гданьском университете на фоне скандала с подразделением ВСУ, которое носит имя «героев УПА» (организация запрещена в России). Как пишет Wirtualna Polska, Зеленская не приедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины.

По данным издания, изначально Елена Зеленская должна была выступить вместе с мужем в связи с Конференцией по восстановлению Украины. Кроме того, она должна была принять участие в дебатах «Идентичность как навык будущего: образование, ответственность и лидерство» на площадке Гданьского университета.

«Зеленская должна была прочитать лекцию. Ее участие отменено, подтвердила изданию Wirtualna Polska пресс-секретарь университета Магдалена Нечуя-Гонишевска», — пишет издание.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что международная конференция по восстановлению Украины в польском городе Гданьск пройдет в более конструктивном ключе без участия украинского президента Владимира Зеленского. По словам главы правительства республики, он не разочарован тем, что Зеленский будет отсутствовать на мероприятии.

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