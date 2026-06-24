Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме допустили ядерный ответ на агрессию Запада

Депутат Колесник: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада
Министерство обороны РФ

Попытка военной агрессии против России со стороны Запада приведет к уничтожению стран, которые осмелятся это сделать, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в этом случае не исключено применение ядерного оружия в соответствии с доктринальными документами РФ.

«Любое боестолкновение с Россией, с великой ядерной державой, грозит для страны-противника полным уничтожением. Та страна или союз стран, которые совершат агрессию против России, подлежат уничтожению в соответствии с доктринальными документами», — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос о возможности применения Россией в этом случае тактического ядерного оружия, Колесник не исключил такой вариант, отметив, что применение такого типа вооружения зависит от опасности, которая будет грозить РФ.

«[Международная] ситуация может выйти из-под контроля, что для этих стран будет гибельно», — подытожил он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытка прямого столкновения с Россией будет иметь катастрофические последствия для тех, кто посягнет на безопасность страны.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!