В Госдуме допустили ядерный ответ на агрессию Запада

Попытка военной агрессии против России со стороны Запада приведет к уничтожению стран, которые осмелятся это сделать, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в этом случае не исключено применение ядерного оружия в соответствии с доктринальными документами РФ.

«Любое боестолкновение с Россией, с великой ядерной державой, грозит для страны-противника полным уничтожением. Та страна или союз стран, которые совершат агрессию против России, подлежат уничтожению в соответствии с доктринальными документами», — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос о возможности применения Россией в этом случае тактического ядерного оружия, Колесник не исключил такой вариант, отметив, что применение такого типа вооружения зависит от опасности, которая будет грозить РФ.

«[Международная] ситуация может выйти из-под контроля, что для этих стран будет гибельно», — подытожил он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытка прямого столкновения с Россией будет иметь катастрофические последствия для тех, кто посягнет на безопасность страны.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».