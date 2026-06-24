В России назвали следующую цель после взятия Константиновки

После взятия Константиновки ВС РФ начнут бои за Дружковку. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, необходимо взять под контроль еще 5% Константиновки, что произойдет в самое ближайшее время. Следующим населенным пунктом станет Дружковка, «а дальше уже выход есть, находимся вблизи Краматорска и Славянска», указал военный.

Он также предположил, что Константиновка полностью перейдет под контроль России уже в этом месяце.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские войска сейчас практически забирают Константиновку в Донецкой народной республике.

Газета The Telegraph также писала, что армия России зашла в Константиновку, которая является опорным пунктом украинских войск на Донбассе, и вскоре может взять город под свой контроль. Издание отмечает, что Вооруженные силы РФ применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась в Покровске в 2025 году, когда войска начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.