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Политика

Захарова объяснила, почему в Politico не опубликовали статью Лаврова

Захарова: в Politico не опубликовали статью Лаврова, потому что в ней правда
Григорий Сысоев/РИА Новости

Издание Politico отказалось публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова, поскольку там написана правда, которая дезавуирует их неправду. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, что в редакции взяли статью на сутки и, прочитав ее, поняли, какой эффект она возымеет. Там написана правда, «которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования, и не напечатали», указала представитель МИД РФ. По ее словам, в Politico без объяснений сказали «нет».

«Нет оснований не публиковать материал. Кроме одного - что они являются средством пропаганды агрессивного милитаристского объединения, который имеет своей целью не мир и сосуществование, а бойню и бесконечную агрессию», — заявила Захарова.

19 июня стало известно, что Лавров подготовил статью, посвященную причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В материале министр заявил, что опыт переговоров с европейскими странами свидетельствует о том, что они использовали переговорный процесс как дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов. Однако издание Politico Europe отменило публикацию статьи в последний момент.

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.

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