Экс-депутат Рады объяснил атаки украинских БПЛА на Москву

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские города резко диссонируют с заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о готовности возобновить мирный процесс. На это в беседе с газетой «Известия» обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

В реальности, по его словам, Киев пытается усилить собственные переговорные позиции.

«Обратите внимание: Зеленский говорит про успешный удар и тут же призывает к переговорам. Это воздействие на российскую аудиторию. С начала июня Зеленский практически каждый день обращается к внутренней российской аудитории», — отметил Царев.

В Европе также считают, что Россию необходимо расшатывать изнутри, поскольку победить ее военным путем невозможно, добавил он.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на Москву.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак беспилотников в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее военный эксперт рассказал, какие дроны использовал Киев для атаки на Москву.