Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России предупредили о последствиях при размещении ЯО у границ Союзного государства

Гатилов: Москва примет контрмеры при размещении ЯО вблизи границ РФ и Белоруссии
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Размещение ядерного оружия вблизи границ Российской Федерации и Республики Белоруссия будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что Россия будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.

При этом Гатилов усомнился в том, что размещение ядерного оружия близ Союзного государства повысит безопасность стран, принявших боеголовки.

На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование на территории страны ядерного оружия.

В конце мая норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком». Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что скандинавская страна присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию».

Ранее Лавров предупредил, что столкновение НАТО и России приведет к ядерному обмену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!