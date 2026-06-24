В России предупредили о последствиях при размещении ЯО у границ Союзного государства

Гатилов: Москва примет контрмеры при размещении ЯО вблизи границ РФ и Белоруссии

Размещение ядерного оружия вблизи границ Российской Федерации и Республики Белоруссия будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что Россия будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.

При этом Гатилов усомнился в том, что размещение ядерного оружия близ Союзного государства повысит безопасность стран, принявших боеголовки.

На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование на территории страны ядерного оружия.

В конце мая норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком». Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что скандинавская страна присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию».

Ранее Лавров предупредил, что столкновение НАТО и России приведет к ядерному обмену.