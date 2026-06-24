Стало известно, почему Афганистан не может участвовать в работе ШОС

Кабулов: Афганистан не участвует в работе ШОС из-за возражений одного из членов

Афганистан не может полноценно участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) из-за возражений одного из членов объединения. Об этом рассказал «Известиям» спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

«Конечно, они хотели бы стать полноправными участниками. Формально они ими являются, но из-за возражений одного из членов ШОС, где все решения принимаются консенсусом, этот процесс пока не запущен», — уточнил Кабулов.

По словам источников, блокировать более тесное взаимодействие Афганистана с ШОС может Пакистан. Между Кабулом и Исламабадом продолжается длительный конфликт, обострившийся летом прошлого года.

15 июня генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что на присоединение к организации в том или ином статусе заявки подали около 20 стран. По его словам, это свидетельствует о повышенном интересе к объединению со стороны мирового сообщества, а также о востребованности ценностей и принципов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Россия и Афганистан расширили двусторонние отношения на форуме в Подмосковье.