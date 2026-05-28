Россия и Афганистан расширили двусторонние отношения на форуме в Подмосковье

Россия и Афганистан заключили соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере на Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на мероприятии секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с афганским министром обороны Мохаммадом Якубом.

Глава военного ведомства заявил, что Кабул и Москву связывают долгие отношения.

«В этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», — сказал глава минобороны.

В ответ Шойгу сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Чиновник упомянул усилия Кабула по борьбе терроризмом и наркопреступностью. Он также призвал Запад разморозить заблокированные активы Афганистана и взять на себя бремя восстановление страны.

На том же мероприятии Шойгу назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним стран.

Международный форум по безопасности проходит 26–29 мая на площадках «Live Арена» и центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Туда приехали более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран.

Ранее в Совбезе сообщили, что 12 недружественных стран неофициально поучаствуют в российском форуме.