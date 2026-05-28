Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Россия и Афганистан расширили двусторонние отношения на форуме в Подмосковье

Россия и Афганистан заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Pvince73/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Афганистан заключили соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере на Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на мероприятии секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с афганским министром обороны Мохаммадом Якубом.

Глава военного ведомства заявил, что Кабул и Москву связывают долгие отношения.

«В этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», — сказал глава минобороны.

В ответ Шойгу сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Чиновник упомянул усилия Кабула по борьбе терроризмом и наркопреступностью. Он также призвал Запад разморозить заблокированные активы Афганистана и взять на себя бремя восстановление страны.

На том же мероприятии Шойгу назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним стран.

Международный форум по безопасности проходит 26–29 мая на площадках «Live Арена» и центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Туда приехали более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран.

Ранее в Совбезе сообщили, что 12 недружественных стран неофициально поучаствуют в российском форуме.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!