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Политика

ШОС привлекла около 20 новых претендентов на разные форматы участия

Ермекбаев: около 20 стран направили заявки на присоединение к ШОС
Евгений Биятов/РИА «Новости»

На присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в том или ином статусе заявки подали около 20 стран. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев во время приема по случаю 25-летия организации, передает РИА Новости.

«В корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений», — сказал он.

Генсек ШОС добавил, что это свидетельствует о повышенном интересе к организации со стороны мирового сообщества, а также о востребованности ее ценностей и принципов.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что расширение военного сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества не направлено на создание военного блока и деятельность против других стран. По его словам, страны-члены ШОС рассматривают расширение военного сотрудничества исключительно как инструмент укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии.

Ранее в КНР заявили о готовности вместе с ШОС строить «красивый мир».

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