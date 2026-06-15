ШОС привлекла около 20 новых претендентов на разные форматы участия

Ермекбаев: около 20 стран направили заявки на присоединение к ШОС

На присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в том или ином статусе заявки подали около 20 стран. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев во время приема по случаю 25-летия организации, передает РИА Новости.

«В корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений», — сказал он.

Генсек ШОС добавил, что это свидетельствует о повышенном интересе к организации со стороны мирового сообщества, а также о востребованности ее ценностей и принципов.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что расширение военного сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества не направлено на создание военного блока и деятельность против других стран. По его словам, страны-члены ШОС рассматривают расширение военного сотрудничества исключительно как инструмент укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии.

Ранее в КНР заявили о готовности вместе с ШОС строить «красивый мир».