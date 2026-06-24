В МИД РФ рассказали о застое в диалоге России и США по раздражителям

Диалог России и США по «взаимным раздражителям» находится в фазе некоторого застоя. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в 2025 году был «резвый старт» этого диалога, в результате чего удалось достигнуть «неплохих результатов».

«Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену — это было бы преувеличением. Но по крайней мере пробуксовки имеют место, и каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий. У нас по мелочам такое продвижение есть», — заявил замминистра.

По его словам, тенденция заключается в том, что действующая администрация Соединенных Штатов «все больше замыкает» потенциальное продвижение на треке снятия «раздражителей» на достижении устраивающих именно американскую сторону договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат отметил, что это отличие от того, с чего нынешняя вашингтонская администрация начинала в плане диалога с Москвой. Такая ситуация «затрудняет любые обсуждения», подчеркнул он.

Рябков также рассказал, что новые консультации между Российской Федерацией и США по поводу устранения «раздражителей» должны состояться до конца лета.

21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По его словам, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.