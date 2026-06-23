Канцлер Германии поддержал идею дальнейшего повышения пенсионного возраста

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за инициативу, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Экспертная комиссия представила свои выводы, заявив, что пенсионный возраст должен быть привязан к росту продолжительности жизни, а досрочный выход на пенсию следует отменить.

«Ни один гражданин не должен беспокоиться», — сказал Мерц.

По его словам, такие меры предотвратят крах пенсионной системы и укрепят общественный договор между поколениями.

Комиссия по итогам обсуждений представила план из 33 пунктов. Ключевые рекомендации включают инвестирование обязательных взносов работников и работодателей в фондовый рынок с целью увеличения и сохранения стоимости фонда для будущих поколений. Кроме того, предлагается расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательные пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых.

Сейчас пенсионный возраст в Германии для тех, кто выходит на пенсию в начале 2030-х годов, составляет 67 лет. Такое решение приняли еще около 20 лет назад. Как отметили в комиссии, его следует постепенно повышать в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни, доведя примерно до 70 лет к началу 2090-х годов.

18 мая депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что предпосылки для повышения пенсионного возраста в России в ближайшие 15–20 лет отсутствуют. По словам парламентария, нынешние параметры пенсионной реформы являются сбалансированными.

Ранее в Румынии заявили о необходимости повысить пенсионный возраст.