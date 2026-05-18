Россиянам рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в ближайшие 20 лет

Предпосылки для повышения пенсионного возраста в России в ближайшие 15–20 лет отсутствуют, заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как сказала законодатель, нынешние параметры пенсионной реформы являются сбалансированными. Предполагается, что к 2030 году возраст выхода на пенсию в стране повысится до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

«Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество», — отметила член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее словам, российские власти в долгосрочной перспективе не планируют менять имеющиеся параметры пенсионной реформы. Бессараб подчеркнула, что в этом нет необходимости и возвращаться к данному вопросу в целом не стоит.

18 мая депутат ГД РФ Алексей Говырин напомнил, что в июне некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. В частности, прибавку начислят тем, кто в мае отметит 80-летие — им удвоят фиксированную часть выплат с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

Ранее в России подсчитали количество пенсионеров.