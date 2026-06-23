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Политика

На Украине рассказали, почему нищающие жители страны теряют интерес к политике

Мендель: нищающие украинцы теряют интерес к политике
Gleb Garanich/Reuters

Беднеющие жители Украины теряют интерес к политике. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети Х.

«Настоящая борьба на Украине идет в виде извечной битвы между телевизором и холодильником. Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе. Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ», — написала она.

Также она добавила, что никогда не поймет своего экс-начальника — Зеленского.

До этого Мендель заявила, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом. По ее мнению, Киев должен разработать новую национальную идеологию, которая поможет сбалансировать менталитет, культуру, а также восстановить прочные торговые отношения с другими странами.

Также депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что Зеленский столкнулся с колоссальным снижением рейтинга поддержки общества. По его словам, результаты опроса подтверждают «захват Украины террористом Зеленским».

Ранее Мендель рассказала, почему нельзя доверять Зеленскому.

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