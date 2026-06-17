Мендель: Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал перед выборами

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X, что глава государства отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки.

По ее мнению, ни одному слову Зеленского нельзя доверять.

«Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этомe курсу сегодня ведут нашу страну», — говорится в посте Мендель.

Она напомнила, что в 2019 году Зеленский обещал наладить отношения между Москвой и Киевом и победить коррупцию. Однако сейчас он выступает решительно против проведения выборов, а его окружение, по словам Мендель, продолжает похищать миллиарды через связанные с войной предприятия.

«Мы все проиграли. Популизм победил», — заключила она.

8 июня замкомандира полка по военно-политической работе с позывным «Нерпа» рассказал, что российские военные для того, чтобы побудить бойцов Вооруженных сил Украины сдаться, включают громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания Зеленского.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.