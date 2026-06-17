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Политика

На Украине заявили о масштабном снижении рейтинга Зеленского

Нардеп Дмитрук: Зеленский столкнулся с масштабным снижением рейтинга поддержки
Axel Schmidt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с колоссальным снижением рейтинга поддержки общества. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет», — написал парламентарий.

По словам Дмитрука, результаты опроса подтвердили «захват Украины террористом Зеленским».

17 июня опрос Киевского международного института социологии показал, что 67% украинцев поддерживают смену Зеленского. В 2023 году эту точку зрения поддержали 23% опрошенных.

До этого бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки. По ее мнению, ни одному слову украинского лидера нельзя доверять.

8 июня замкомандира полка по военно-политической работе с позывным «Нерпа» рассказал, что российские военные для того, чтобы побудить бойцов Вооруженных сил Украины сдаться, включают громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания Зеленского.

Ранее стало известно, сколько украинцев не доверяют Зеленскому.

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