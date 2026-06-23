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Политика

Трамп заявил, что за нанесение ущерба Зеркальному пруду задержали несколько человек

Трамп объявил о задержании шести человек за нанесение ущерба Зеркальному пруду
Truth Social

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил об аресте нескольких человек за нанесение материального ущерба Зеркальному пруду у мемориала Линкольна в Вашингтоне.

По его словам, еще семь человек были привлечены к судебной ответственности за ущерб «теперь уже прекрасному» Зеркальному пруду.

Трамп утверждает, что арестованные повредили фасад пруда и газон вокруг, а также испортили небольшой участок на его дне.

ABC News со ссылкой на федеральный контракт утверждает, что стоимость восстановления Зеркального пруда обошлась в $14,65 млн, что на $4 млн больше, чем предполагала изначальная смета контракта. Еще $1,74 млн были потрачены на установку системы, которая должна уничтожать водоросли в водоеме.

В апреле глава государства заявил, что при экс-президенте Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото. Трамп опубликовал снимки одного из самых узнаваемых объектов столицы — Зеркального пруда. На первом фото пруд наполнен зеленоватой водой и тиной, а изображение подписано словами «Хуссейн Обама».

На втором кадре тот же бассейн выглядит чистым и окрашенным в сине-голубые тона. Фото сопровождается фамилией самого Трампа. Он обещал, что власти займутся ремонтом и приведут чашу бассейна в порядок, заменив покрытие на синее, — чтобы и вода приобрела оттенок «в цвет американского флага».

Ранее на стене в Белом доме заметили фотографию Трампа с Путиным.

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