Президент Ирана заявил о недоверии к США

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран не доверяет Вашингтону. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает его пресс-служба.

«Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру», — сказал он.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран не намерен «склонять голову» перед «незаконными и негуманными» требованиями.

«Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами», — добавил глава республики.

До этого в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.