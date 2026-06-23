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Политика

Еще одна страна официально объявила о выходе из Международного уголовного суда

Independent: Нигер уведомил ООН о своем решении выйти из МУС
Catay/Shutterstock/FOTODOM

Нигер официально объявил о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в «избирательном правосудии». Об этом сообщает The Independent со ссылкой на письмо властей страны в ООН.

В документе говорится, что МУС «был использован не по назначению и эксплуатировался». Решение о выходе из Римского статута МУС было принято военной хунтой Нигера, которая пришла к власти в 2023 году и с тех пор разорвала связи с давними партнерами, заключив новые альянсы, в том числе с Россией.

«Мы сожалеем о любом решении покинуть коллективные усилия по борьбе с безнаказанностью за наиболее серьезные международные преступления», — отреагировали на решение нигерийских властей в МУС.

Процедура выхода начнется через 12 месяцев после уведомления, однако преступления, совершенные до этого срока, все равно будут подпадать под юрисдикцию МУС. Нигер стал третьей страной, покинувшей Международный уголовный суд, после Филиппин и Бурунди. Их примеру хотела последовать и Венгрия, но ее решение было отменено после поражения премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах.

Ранее президент ЮАР анонсировал выход страны из МУС.

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