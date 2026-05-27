Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Венгрия остановила выход из МУС, запущенный при Орбане

Парламент Венгрии отменил решение по выходу из МУС
Hungarian Parliament/Reuters

Парламент Венгрии нового созыва принял решение о прекращении процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), которую инициировало предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Спикер парламента Агнеш Форстхоффер уточнила, что поддержали законопроект 133 депутата, против выступили 37, воздержались пятеро.

В ходе дебатов перед голосованием в парламенте госсекретарь Минюста Петер Бодиш, представлявший позицию правительства, заявил, что МУС является важным институтом, который «служит делу международного мира и безопасности и наказывает опасных международных преступников».

Правительство бывшего президента Венгрии Виктора Орбана, напротив, считало, что в последнее время МУС был сильно политизирован. В связи с этим в 2025 году Будапешт объявил о выходе выход страны из состава организации. Правительство Венгрии объявило о данном решении 3 апреля, вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом, что стало редким случаем зарубежной поездки в условиях действующего ордера на арест, выданного МУС.

Ранее СК РФ завершил расследование дела против судей и прокурора МУС.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!