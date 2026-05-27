Венгрия остановила выход из МУС, запущенный при Орбане

Парламент Венгрии нового созыва принял решение о прекращении процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), которую инициировало предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Спикер парламента Агнеш Форстхоффер уточнила, что поддержали законопроект 133 депутата, против выступили 37, воздержались пятеро.

В ходе дебатов перед голосованием в парламенте госсекретарь Минюста Петер Бодиш, представлявший позицию правительства, заявил, что МУС является важным институтом, который «служит делу международного мира и безопасности и наказывает опасных международных преступников».

Правительство бывшего президента Венгрии Виктора Орбана, напротив, считало, что в последнее время МУС был сильно политизирован. В связи с этим в 2025 году Будапешт объявил о выходе выход страны из состава организации. Правительство Венгрии объявило о данном решении 3 апреля, вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом, что стало редким случаем зарубежной поездки в условиях действующего ордера на арест, выданного МУС.

Ранее СК РФ завершил расследование дела против судей и прокурора МУС.