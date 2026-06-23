Депутат от Курской области досрочно покинула Госдуму

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Екатерины Харченко в связи с переходом на другую работу, сообщает РИА Новости. Решение об этом было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

В Госдуме Харченко представляла Курскую область и занимала должность зампреда комитета по науке и высшему образованию. Также она была региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Курской области.

Харченко окончила Курский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), имеет ученую степень доктора экономических наук.

Недавно стало известно, что губернатор Курской области Александр Хинштейн назначил депутата исполнять обязанности ректора Курского госуниверситета (КГУ). На этом посту Харченко сменила Александра Худина, который сложил полномочия по собственному желанию после десяти лет работы.

Глава региона отметил успех Худина на предварительном голосовании «Единой России» и выразил надежду на то, что бывший ректор будет баллотироваться от этой партии на выборы в областную думу.

Ранее депутат Харченко высказалась об использовании ИИ в образовании.