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В Госдуме высказались о перспективах ИИ в системе образования

Депутат Харченко считает, что ИИ не нужно отменять при выполнении школьных заданий
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Необходимо использовать искусственный интеллект как инструмент во благо, а не отменять его, заявила «Газете.Ru» зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Мы должны научиться жить в новых условиях 21 века и прежде всего надо научить взрослых, в том числе педагогов и родителей, использовать искусственный интеллект как инструмент во благо — для поиска информации, для систематизации. И уже после этого научить детей. Если ты не можешь что-то отменить, то надо это возглавить», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что главной задачей для системы образования в настоящее время – создать понятные и прозрачные правила использования ИИ. Она пояснила, что нейросети – такая же инновация, как были калькуляторы и компьютеры.

«Наши дети будут жить в эру искусственного интеллекта, поэтому нам, взрослым, в том числе учителям и педагогам, необходимо его научиться использовать как инструмент во благо. Как инновационный метод, как раньше учили на счетах, а потом появились калькуляторы и компьютеры. Также и сейчас — это просто новый инструмент, который не будет работать без человека», — сказала депутат.

Она отметила, что уже создана система антиплагиата, которая выявляет использование ИИ. В университетах действует такая практика, подчеркнула она.

«Например, высшая аттестационная комиссия уже проверяет диссертации кандидатские, докторские на предмет использования искусственного интеллекта. Поэтому это лишь вопрос времени, когда этот инструмент придет в школу. Я думаю, что в ближайшее время», — сообщила она.

До этого сервис «SuperJob» выяснил у родителей учеников 5 – 11 классов, используют ли их ребенок нейросети для выполнения домашних заданий. По данным исследования, 46% опрошенных считают, что их дети, учащиеся 10-11 классов, пользуются ИИ в написании сочинений, переводе текста и решения задач

Ранее были названы самые популярные соцсети у российских школьников.

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