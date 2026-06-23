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Политика

Премьер Польши осудил решение лишить Зеленского ордена Белого орла

Туск отказался поддержать решение Навроцкого лишить Зеленского награды
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался поддерживать решение президента республики Кароля Навроцкого лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом глава польского кабмина заявил в ходе открытия заседания, передает РИА Новости.

По его словам, Варшава в последние дни столкнулась с серией «плохих и ненужных решений». В частности, речь идет о присвоении имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одной из бригад украинской армии, а также решения о лишении наград, уточнил премьер.

«Я не буду в этом участвовать никоим образом», — сказал Туск.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Политик пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. После этого как польские, так и украинские чиновники начали отказываться от взаимных наград.

Ранее в Польше призвали готовиться к войне с Украиной.

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