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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД Ирана рассказали, как будут реализованы соглашения с США

Гарибабади: Иран и США создадут четыре рабочие группы на переговорах
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран и США создадут четыре рабочих группы для реализации достигнутых соглашений. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

По словам дипломата, были созданы рабочие группы по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу и осуществлению.

Кроме того, Гарибабади уточнил, что Тегеран и Вашингтон завершили подготовку следующего этапа переговоров на высоком уровне. Ожидается, что в них будут участвовать спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Арагчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. О наличии определенного прогресса заявил и глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал войну с Ираном второй крупной неудачей США.

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