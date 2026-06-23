Путин заявил о необходимости бороться с терроризмом и криминалом

Путин: борьба с криминалом и терроризмом в РФ должна вестись решительно

Борьба с криминалом и терроризмом на территории Российской Федерации должна вестись решительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что необходимо и дальше закреплять и развивать все благоприятные тенденции, всеми средствами бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы российских граждан.

В ходе этой же встречи политик заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы — как внешние, так и внутренние.

В конце мая на первом Международном форуме по безопасности Путин заявил, что серьезную опасность для всех государств в настоящее время представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

Ранее Путин поручил изучить идеи предпринимателей по противодействию террористическим атакам.