Путин поручил изучить идеи предпринимателей по противодействию террористическим атакам

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения крупного бизнеса по противодействию терроризму. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

Президент дал соответствующее поручение поработать все эти вопросы. Прошло не так много времени, чтобы получить ответ по этому поручению. Но я думаю, что в ближайшее время мы проведем серию совещаний (с участием заинтересованных министерств и ведомств — ред.)», — сказал он.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей в рамках АНО станет Шохин. Он сохранит пост президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

В пресс-службе Кремля добавили, что Шохин предложил главе государства Владимиру Путину создать «общественно-государственный институт» в статусе АНО вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей. Учредителями этой организации, по мысли автора изменений, должны стать РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».

