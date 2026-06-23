Отставка Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании — «карма» за санкции против Грузии. Такое мнение высказал глава кабмина республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политик напомнил, что Лондон в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложил санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».

«Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», — сказал Кобахидзе.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Ранее в Совфеде назвали причины политического кризиса в Британии.