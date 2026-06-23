В МИД назвали грабежом использование Западом замороженных активов России

Рябков: РФ отреагирует, если Запад будет использовать ее замороженные активы

Использование странами Запада российских замороженных активов на цели, не согласованные с Москвой, является грабежом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

«Поэтому это категорически неприемлемо, недопустимо, и мы будем соответствующим образом реагировать при подобных посягательствах», — сказал замглавы ведомства.

19 июня группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы России для закупки военного оборудования.

Новый документ называется «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности». По замыслу авторов проекта, он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для нужд украинских войск за счет суверенных активов РФ, которые находятся под американской юрисдикцией.

Ранее в Финляндии конфисковали российские активы.