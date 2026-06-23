Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД назвали грабежом использование Западом замороженных активов России

Рябков: РФ отреагирует, если Запад будет использовать ее замороженные активы
MFA Russia/Global Look Press

Использование странами Запада российских замороженных активов на цели, не согласованные с Москвой, является грабежом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

«Поэтому это категорически неприемлемо, недопустимо, и мы будем соответствующим образом реагировать при подобных посягательствах», — сказал замглавы ведомства.

19 июня группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы России для закупки военного оборудования.

Новый документ называется «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности». По замыслу авторов проекта, он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для нужд украинских войск за счет суверенных активов РФ, которые находятся под американской юрисдикцией.

Ранее в Финляндии конфисковали российские активы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!