Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Финляндии конфисковали российские активы

Yle: в Финляндии арестовали финансовые активы России на €3,7 млн
Michael Nitzschke/Global Look Press

Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало активы России на €3,7 млн. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа.

Отмечается, что заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия. Речь идет о денежных средствах, которые Россия перевела властям Финляндии в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского союза. Проект был направлен на развитие приграничных районов, Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад, говорится в статье.

Финское управление уже исполняло взыскания российских активов по запросу украинской стороны: так, в 2023 году были арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. По ее словам, раньше российские средства могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна страна-член ЕС отказалась продлевать решение об их блокировке.

Ранее Путин рассказал о желании Запада «что-нибудь оттяпать» у России.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!