В Финляндии конфисковали российские активы

Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало активы России на €3,7 млн. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа.

Отмечается, что заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия. Речь идет о денежных средствах, которые Россия перевела властям Финляндии в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского союза. Проект был направлен на развитие приграничных районов, Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад, говорится в статье.

Финское управление уже исполняло взыскания российских активов по запросу украинской стороны: так, в 2023 году были арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. По ее словам, раньше российские средства могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна страна-член ЕС отказалась продлевать решение об их блокировке.

Ранее Путин рассказал о желании Запада «что-нибудь оттяпать» у России.