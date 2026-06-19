Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центробанка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса сенатора Тима Кейна.

Действующий REPO Act уже позволяет конфисковывать замороженные суверенные активы РФ, которые находятся под американской юрисдикцией, и передавать их Украине для оказания помощи.

Уточняется, что новый проект называется «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). По замыслу создателей документа, он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для нужд украинских войск.

19 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва удивлена словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, поскольку оказывает поддержку Киеву.

В апреле депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил влияние дефицита вооружений у Соединенных Штатов на фоне боевых действий на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне проведения СВО, отметив, что это приблизит поражение Киева.

Ранее французский политик призвал прекратить помощь Украине.