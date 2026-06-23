Еврокомиссар Кос понадеялась, что спор с Польшей не помешает членству Киева в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что конфликт между Украиной и Польшей не помешает евроинтеграции Киева. Ее слова приводит «Укринформ».

«До сих пор нам всегда удавалось решить такие вопросы, даже с Венгрией, хотя это и потребовало определенного времени», — сказала Кос.

Она выразила надежду, что «правительства и политики обеих стран позволят сделать все необходимое для открытия остальных кластеров, а затем закрывать их раздел за разделом». Еврокомиссар подчеркнула, что остается оптимистичной в вопросе евроинтеграции Украины.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее на Украине признали неудобную правду о Польше.