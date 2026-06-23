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Политика

Лукашенко заявил о возможности защиты населения от любого агрессора

Лукашенко: Белоруссия имеет все необходимое для защиты от любого агрессора
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть все необходимое, чтобы защититься от любого агрессора. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Руководитель Гомельской области Иван Крупко доложил Лукашенко об обстановке в области и на границе с Украиной, а также реакции населения региона на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Крупко, обстановка непростая, но стабильная и контролируемая.

«Глава государства передал гомельчанам свою просьбу — не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», — приводит канал слова президента.

На прошлой неделе украинский лидер дал президенту Белоруссии неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая, по его словам, помогает корректировать удары по объектам на территории Украины.

Ранее Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным для обсуждения проблем.

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