Риттер: конфликт на Украине закончится, когда ее хозяева захотят его закончить

Украинский конфликт закончится только тогда, когда хозяева Украины захотят его закончить. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время беседы с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Война закончится, когда хозяева Украины захотят ее закончить. У Украины нет своего выбора», — отметил собеседник агентства.

Риттер добавил, что Украина — это прокси (люди, организации или группы, которые действуют от имени других) коллективного Запада.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина фактически находится под внешним управлением США и Европы. По мнению российского политика, такое вмешательство лишает Киев суверенитета в принятии ключевых решений.

О том, что «Украина себе не хозяйка» заявлял и заместитель председателя комитета ГосДумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, ей руководят другие страны Европы.

Ранее в МИД России назвали главного врага украинцев.