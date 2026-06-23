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Политика

Рябков заявил, что диалог между РФ и США по Украине не прерывается

Рябков: РФ надеется, что США не поменяют свой подход к урегулированию на Украине
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Диалог между Россия и США по урегулированию российско-украинского конфликта не прерывается, Москва надеется на сохранение подхода Вашингтона. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время российская сторона отмечает «элементы дрейфа» в позиции США по Украине в сторону от пониманий, достигнутых во время саммита на Аляске.

«Означает ли это пересмотр и трансформацию подхода США? Будем надеяться, что нет. По крайней мере диалог не прерывается с американцами, в том числе, и на эту тему. И он будет продолжен», — сказал замглавы МИД.

При этом он добавил, что конкретных договоренностей, когда и на каком уровне будет возобновлено обсуждение этого вопроса, на сегодня не имеется.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике конфликта с Украиной заявил, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в урегулировании и наращивают санкционное давление на Москву.

Ранее Мерц заявил, что президент США разделяет позицию Европы по конфликту на Украине.

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